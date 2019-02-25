شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان .. توزيع 1,700 كرتون تمر في المكلا والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,700 كرتون تمر في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 10,200 فرد. وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.



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