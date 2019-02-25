إيران بين هامش الأحقية وسياسة التدخل محاضرة في أدبي الأحساء ‬

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الأحساء
ينظم نادي الأحساء الأدبي – بمشيئة الله – عند الساعة السابعة والنصف من مساء الأربعاء ١٤٤٠/٦/٢٢هـ محاضرة “إيران بين هامش الأحقية وسياسة التدخل “.
ويستضيف النادي للحديث في هذه المحاضرة الدكتور سلطان النعيمي الأكاديمي والباحث الإماراتي في الشؤون الإيرانية ، ويديرها الدكتور : دائل الخالدي .
تجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله أكد في كلمته أثناء القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ المصرية أن ما يقوم به النظام الإيراني من تداخلات وممارسات عدوانية يتطلب موقفا دوليا موحدا، حيث بادر أدبي الأحساء بإقامة هذه المحاضرة الوطنية تماشيا مع قيادته ومقتضيات حملة النادي الوطنية الثانية ( أدبي الأحساء .. الوطن أولا ).
وقد وجه النادي الدعوة عبر قنواته الرسمية للجميع والدعوة عامة للجميع.
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