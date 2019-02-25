الان تتابع رصد حالات فيروس كورونا وفحصها على مدار الساعة بمكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة – الخليج 365 - حجب العصيمي:

أوضح المتحدث الاعلامي بالمديرية العامه للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، حمد فيحان العتيبي، أن وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ووكالة الصحة العامة تعمل على مدار الساعة بمتابعة الوضع الصحي والوبائي بمكة المكرمة ورصد البلاغات للحالات المشتبه إصابتها بمرض كورونا أولاً بأول وفحصها للتأكد من سلبيتها من المرض.

ولفت العتيبي إلى التأكيد على مدار العام بالالتزام باجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية الخاصة والحكومية للتعامل مع الاصابات بالأمراض التنفسية وفقاً لدليل الاجراءات المعتمد من مقام الوزارة.

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وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى كالأمانة ووزارة الزاراعة، بعمل جولاتها الدورية على مواقع تربية المواشي وأخذ المسحات الاحترازية اللازمة والتعامل وفقا لما يردها من نتائج وملاحظات.

وأضاف أنه قد تم من خلال أعمال المراقبة الوبائية رصد حالة لمقيم يعمل في تربية المواشي تأكد اصابتها بمرض كورونا، وتم عزله وتقديم الخدمة الطبية له ووضعه الصحي مستقر حاليا، وتم الاطمئنان على جميع مخالطيه ووضعهم الصحي جيد بحمدالله، فيما لم تثبت أي اصابات أخرى.

وأشار المتحدث إلى أن صحة مكة بالتنسيق مع مقام الوزارة تتابع المستجدات أولاً بأول مع استمرارية الالتزام باجراءات مكافحة العدوى والتركيز أيضا على الجانب التوعوي لمراجعي المنشآت الصحية وأفراد المجتمع المكي من خلال برامج التوعية الصحية المختلفة.

وأهاب بالجميع بتلقي المعلومة من مصدرها الرسمي وعدم الإصغاء للشائعات.