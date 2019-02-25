الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي شهر جمادي الأخر 1440 هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية ، اخبار الضمان الإجتماعي لهذا اليوم الإثنين الموافق 25-02-2019 ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن مساعدة المقطوعة وذلك في إطار ما تقدمه الحكومة السعودية للمواطن السعودية ، هذا ويتم تقديم مساعدة المقطوعة ” المساعدة الشهرية ” وهي عبارة عن منحة تمنح مرة للأسرة والتي تعاني من الإحتياج ، ومن ذات الدخل المنخفض والضعيف ، وتعمل السعودية بشكل مستمر على تقديم كل ما هو في خدمة المواطن السعودي ، من أجل مواجهة كافة الظروف الحياتية الصعبة ، وغلاء المعيشة ، وذلك بعد فرض الضريبة المضافة في بداية العام الماضي .

تعرف على لوائح الجديدة لصرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يتم معاملة المتقدم للبرنامج وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي مثل الدخل، والعمالة، والسجلات التجارية. يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً. يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت أن يقوم بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة. إمكانية صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان. لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الاجتماعي بذلك.

مساعدة المقطوعة لا يتم صرفها بشكل شهري ، حيث يتم صرفها وفقاً لإحتياج الأسرة ، وفقاً للضوابط والشروط الخاصة بالضمان الإجتماعي ، ويتم تحديد نسبة الصرف حسب حالة المواطن وعدد الأسرة والدخل الشهري .

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

نرصد لكم متابعينا الكرام رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، حيث قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بنشر رابط من أجل متابعة وإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، ويمكنك عزيزي الزائر الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال الرابط التالي هـــــــنـــا