الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي شهر جمادي الأخر 1440 هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية ، اخبار الضمان الإجتماعي لهذا اليوم الإثنين الموافق 25-02-2019 ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن مساعدة المقطوعة وذلك في إطار ما تقدمه الحكومة السعودية للمواطن السعودية ، هذا ويتم تقديم مساعدة المقطوعة ” المساعدة الشهرية ” وهي عبارة عن منحة تمنح مرة للأسرة والتي تعاني من الإحتياج ، ومن ذات الدخل المنخفض والضعيف ، وتعمل السعودية بشكل مستمر على تقديم كل ما هو في خدمة المواطن السعودي ، من أجل مواجهة كافة الظروف الحياتية الصعبة ، وغلاء المعيشة ، وذلك بعد فرض الضريبة المضافة في بداية العام الماضي .
تعرف على لوائح الجديدة لصرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي
- يتم معاملة المتقدم للبرنامج وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي مثل الدخل، والعمالة، والسجلات التجارية.
- يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً.
- يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت أن يقوم بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة.
- إمكانية صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان.
- لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الاجتماعي بذلك.
مساعدة المقطوعة لا يتم صرفها بشكل شهري ، حيث يتم صرفها وفقاً لإحتياج الأسرة ، وفقاً للضوابط والشروط الخاصة بالضمان الإجتماعي ، ويتم تحديد نسبة الصرف حسب حالة المواطن وعدد الأسرة والدخل الشهري .
الإستعلام عن مساعدة المقطوعة
نرصد لكم متابعينا الكرام رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، حيث قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بنشر رابط من أجل متابعة وإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، ويمكنك عزيزي الزائر الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال الرابط التالي هـــــــنـــا