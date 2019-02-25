«‏البرلمان العربي» يشارك في اتفاقية اللاجئين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) شارك البرلمان العربي اليوم (الاثنين) مُمثلاً بالنائب فداء الحمود، في الاجتماع السادس للجنة المشتركة من وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والذي عقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة.



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