شكرا لقرائتكم كلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها تُحدث مناهجها الدراسية وتستحدث تخصصات جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عسير

انطلاقاً من حرص كلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها في الإسهام في تحقيق رؤية الكلية نحو الريادة الإقليمية والعالمية وتحقيق الهدف المنشود في تزويد سوق العمل بالكوادر البشرية المؤهلة علمياً وعملياً من أجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وعكفت الكلية منذ حوالي عام على تطوير وتحديث الخطط الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير للبرامج المختلفة في كافة أقسام الكلية بما يوازي أحداث الخطط والمناهج العالمية من أجل الحصول على أفضل الخطط والبرامج على مستوى العالم، حيث تسعى الكلية لمواكبة التطورات الهائلة والمتسارعة في علوم الإدارة وذلك ضمن سعي الكلية نحو تنمية مهارات الطلاب والطالبات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية.

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وقال عميد الكلية الدكتور علي مفرح سرحان بأنه تم تشكيل لجان متخصصة في تطوير وتحديث الخطط الدراسية للبرامج المختلفة في كافة أقسام الكلية منذ حوالي عام، وقد قامت هذه اللجان بدراسة الخطط والمناهج المناظرة في الدول المتقدمة والعربية وصياغة خطط الكلية على أحدث هذه الخطط من أجل ضمان الحصول على أفضل جودة تعليمية التي يتميز بها خريج وخريجة الكلية.

وأضاف “سرحان” بأنه قد تم موافقة وزارة التعليم على جميع الخطط المحدثة من الكلية مشيراً “سرحان” بأن الكلية تعتزم على استحداث برامج أكاديمية جديدة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير تتوافق مع احتياجات سوق العمل ووفق أحدث الخطط الدراسية العالمية واللجان تعمل على الانتهاء منها وتحكيمها وسوف يعلن عنها قريباً بعد اعتمادها من وزارة التعليم.

وشكر “سرحان” جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين من منسوبي ومنسوبات الكلية على المجهودات المبذولة في تحقيق أهداف الكلية في خدمة هذا الوطن الغالي على الجميع.



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