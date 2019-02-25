شكرا لقرائتكم CNN تُعرِّف قراءها بالأميرة ريما سفيرة المملكة الجديدة في واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أعطت شبكة CNN الأميركية خلفية كاملة عن الأميرة ريما بنت بندر، والتي تولت منذ ساعات قليلة مهام سفير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت الشبكة الأميركية، التي اهتمت بإبراز تاريخ الأميرة ريما وجانب كبير من حياتها الشخصية، إنها تمتلك تاريخًا طويلًا من دعم حقوق المرأة ومساندتها للحصول على أدوار أكبر في المجتمع السعودي، مشيرة إلى أن هذا يتوافق تمامًا مع رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن الاقتصاد السعودي.

وكشف مصدر مقرب من الأميرة ريما للشبكة الأميركية، أنها عاشت في واشنطن خلال الفترة من 1975 إلى 2005 تقريبًا ، وذلك إبان عمل والدها بندر بن سلطان آل سعود، سفيرًا في الولايات المتحدة.

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وأبرزت الشبكة الأميركية عمل الأميرة ريما بالهيئة العامة للرياضة، مؤكدة أن أدوارها الخاصة بتشجيع مبادرات الحفاظ على الصحة البدنية للطالبات في المدارس، بالإضافة إلى أنها كانت واحدة من أكثر المطالبات بزيادة المشاركة في مجالات الرياضة المختلفة.

أشارت CNN إلى أن جهود ريما بنت بندر دومًا تتوافق مع رؤية ولي العهد، والتي تهدف لتنويع مسارات الاقتصاد المختلفة خلال السنوات المقبلة، مع ضمان نسق أكثر شمولية في إدماج المرأة بمجالات العمل المختلفة.

وتمتلك ريما بنت بندر تاريخًا طويلًا من العمل في مختلف المجالات الخاصة، وهي واحدة من الشخصيات الهامة والكوادر الصاعدة بقوة في مجال السياسية، وذلك وفقًا لما قالته الشبكة الأميركية في تعريفها بسفيرة المملكة الجديدة في واشنطن.



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