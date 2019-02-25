حساب المواطن إدارة المرفقات 1440 : خطوات طريقة الاعتراض على الأهلية .. المرفقات والبيانات للتسجيل .....

حساب المواطن إدارة المرفقات 1440 أعلن برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج عن اكتمال جميع الاستعدادات لبدء مرحلة التسجيل، وكذلك إضافة الرفقات، كما أكد المشرف على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد ماجد العصيمي، إلى أن التسجيل متاح على مدار 24 ساعة يوميًا، كما أن البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن هي القناة الوحيدة لتسجيل جميع بيانات المستفيدين في البرنامج.

كما ضع برنامج حساب المواطن أخر تحديث جديد، ويتعلق هذا التحديث بإرفاق المستندات الرسمية والمرفقات المطلوبة والمعلن عنها، وهي التي تخص المستفيدين والتابعين لهم، وتم هذا التحديث تحت عنوان أيقونة “المرفقات”، حيث يتمكن من خلالها جميع المستفيدين من البرنامج من إدخال جميع المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني.

حساب المواطن إدارة المرفقات 1440

وشدد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح عن البيانات الدقيقة ورفع الملفات المطلوبة وتعبئتها بشكل محدد مثل “إجمالي الدخل متضمنًا جميع البدلات” أو “إضافة سجل تجاري”، منوهًا بأن مراجعة البيانات تتم بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان توجيه الدعم للمستفيدين، ولتغيير البيانات وتعديلها يمكن زيارة الرابط (هنا)، هذا وتتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

حساب المواطن

هذه المرفقات تعد الأساسيات الهامة والضرورية للبرنامج، حيث يجب على كل فرد الدخول إلى حسابه الشخصي، ويقوم بإرفاق المستندات المطلوبة؛ وذلك حتى يتمكن من الاستفادة من الدعم الذي سيتم تقديمه عن طريق حساب المواطن، وذلك فور الانتهاء من جميع التحديثات وأيضاً التأكد من المستندات المرفقة وصحتها.

حساب المواطن إدارة المرفقات 1440 والاعتراض على الأهلية 145 الف حالة اعتراض

ويستقبل “حساب المواطن” طلبات الاعتراض على قرار عدم الأهلية للمسجلين عبر البوابة الإلكترونية على الرابط: www.ca.gov.sa ، حيث يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية، وستصله رسالة بنتيجة الاعتراض.

، حيث يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية، وستصله رسالة بنتيجة الاعتراض. وفي حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.

ويمكن للمسجلين في البرنامج زيارة حساباتهم في الموقع الإلكتروني على الرابط: www.ca.gov.sa لمعرفة نتيجة أهليتهم، أو التواصل مع مركز الاتصال بالبرنامج على الرقم (19912)، أو حساب البرنامج في “تويتر” في حال وجود استفسارات بشأن البرنامج.

حساب المواطن إدارة المرفقات 1440 والمستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن:

الهوية الوطنية وكرت العائلة.

معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.

معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

رقم الحساب البنكي وأن يكون الحساب نشطًا.

يحق التسجيل للطالب المستقل الذي يسكن بمفرده ويملك بطاقة أحوال والعاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص.

ألا يتجاوز راتبه 20 ألف ريال.

وقد انتشر خبر توعد برنامج حساب المواطن كل من يقدم بيانات خاطئة باسترداد ما صُرف لهم من دعم نقدي، فقد رصدت بعض الجهات المعنية بيانات غير صحيحة يقدمها بعض المستفيدين، كما توعد برنامج حساب المواطن بالسجن إلى مدة خمس سنوات وغرامة مالية بمقدار 500 ألف ريال، لكل من يقد بيانات غير صحيحة.

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حساب المواطن إدارة المرفقات وعددًا من الإجراءات الهامة والتي تم نشرها:

جميع البيانات والمستندات والوثائق التي أفصحت عنها أو قمت بإرسالها صحيحة وكاملة وحديثة وتعكس الواقع حتى تاريخه.

التزامك بعدم إخفاء أي معلومة تطلب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإفصاح عنها، وتحملك لكافة المسؤولية القانونية وآثارها في حالة ثبوت العكس.

التزامك بتحديث بياناتك لدى البرنامج كل ما طرأ تحديث أو تغيير على حالتك الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية، سواء لي أو لأحد التابعين لك.

يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاطلاع على حساباتك البنكية والاستثمارية أو حسابات المؤسسات والشركات ومثيلاتها التي تمتلكها أو تمتلك جزءًا منها للتحقق منها، كما يحق لهم طلب معلوماتك الائتمانية لدى شركات المعلومات الائتمانية، وأي معلومات مالية أو استثمارية، ومعلومات أية دخول مستحقة لك سواء من العمل لدى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي أو غيرها.

يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإفصاح عن أي معلومات تنص الأنظمة على جواز الإفصاح عنها.

يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية استخدام المعلومات والبيانات وأي مستندات أو وثائق تم تقديمها لاستخدامها في إحصائيات دون أن تؤدي للكشف عن هويتي أو أي من معلوماتي الشخصية.

لا يعني تقديمك لحساب المواطن بأي حال من الأحوال استحقاقك للبدل النقدي، وتقوم الوزارة بدراسة طلبك واتخاذ ما تراه مناسبًا وفق آليات العمل لديها وأوليات الصرف المعمول بها لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

توافق على منح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق طلب وتحصيل ما يلزمها أو تحتاج إليه من معلومات تخصك في كافة التعاملات المالية المدنية أو التجارية أو العقارية أو غير ذلك من المعلومات، وأيًّا كان نوعها بما يشمل المعلومات لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة، كما توافق على منحها حق تبادل تلك المعلومات مع الجهات الحكومية والخاصة.

علمك بأنه سيتم دراسة الطلب واتخاذ قرار الأهلية لبرنامج حساب المواطن وفقًا للإجراءات وضوابط البرنامج، ومن ثم الرد بالموافقة أو الرفض حسب الأحقية.

حساب المواطن إدارة المرفقات 1439

صرح برنامج حساب المواطن أنه يتم إرسال رسائل نصّية لهواتف المستحقين الذين لم يتمكن البرنامج من إيداع قيمة الدعم في حساباتهم بسبب مشكلات في رقم الآبيان للحساب البنكي لهم، حيث سيُطلب منهم إضافة رقم أبيان آخر أو مراجعة البنك لحل تلك المشكلة.

رقم هاتف برنامج حساب المواطن

شروط الأهلية للاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن

أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،

يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية

حاملو بطاقات التنقل

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة

إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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