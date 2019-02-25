شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: أمر القيادة بصرف راتب شهر للمرابطين اهتمام ودعم مستمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) رفع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير رفع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وذلك تكريماً من القيادة الرشيدة لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن. وقال الأمير خالد بن سلمان: «إن الاهتمام الدائم والدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين ونائبه لأبناء الوطن الأوفياء من العسكريين المرابطين على ثغور المملكة أمر غير مستغرب»، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقراها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين ونائبه.



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