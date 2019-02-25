شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه: أمطار رعدية على نجران والباحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نجران)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الاثنين)، من هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل محافظة حبونا والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، على منطقة الباحة.

وشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.