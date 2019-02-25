، بطريقة "بونسيتي" .. أطباء يصححون تشوه حنف قدم طفل ببريدة "صور" ،

محمد بن مسعود - الدمام - خضعت للجبس لمدة ثلاثة أسابيع ووضعت في حذاء طبي ثم غادر بعد العلاج

نجح الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، في تصحيح تشوّه لطفل يعاني حنف القدم، بعد إجراء جراحة، وتطبيق البروتوكول العلاجي بطريقة "بونسيتي"، لتعود القدمان إلى شكلهما الطبيعي.

ووفقاً للتفاصيل، فإن الطفل كان قد راجع مع ذويه وهو بعمر 6 أشهر، قسم العظام بالمستشفى، حيث خضع إلى الفحوص اللازمة والتشخيص الطبي، وبدأ الأطباء بتطبيق البروتوكول المعتمد لعلاج تشوّهات القدم الخلقية، وذلك حسب ما يعرف بطريقة "بونسيتي"، بإجراء تصحيح تدريجي لتشوّه القدمين بوساطة الجبس عن طريق سلسلة من الجلسات الأسبوعية لمدة ثمانية أسابيع.

وأشارت المعلومات الطبية إلى أنه تم إجراء العمل الجراحي اللازم للقدمين مع تطبيق الجبس لمدة ثلاثة أسابيع بعدها تم وضع القدمين بحذاء طبي خاص لهذه الحالة بعد أن تم الحصول على التصحيح الكامل لشكل ووظيفة القدمين بنجاح، فيما كان وضع الطفل بعد العلاج مستقراً تماماً وغادر المستشفى بصحة وعافية.