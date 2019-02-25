، "العقاب": استضافة مركز جابر الأحمد لمعرض الفهد إضافة كبيرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: من أكبر المناسبات التي تمت إقامتها بتاريخ تشغيل المركز

أكدت مديرة إدارة المراكز الثقافية بالديوان الأميري الكويتي، المهندسة سحر العقاب، أن معرض #الفهد_روح_القيادة من أكبر المعارض التي تمت إقامتها في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بدولة #الكويت.

وأضافت "العقاب" أن استضافة المركز للمعرض حققت لنا إضافة كبيرة في تاريخ تشغيل مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي؛ حيث يعتبر معرض الفهد روح القيادة من أكبر المعارض التي تم إقامتها في المركز.

من ناحية أخرى يعتبر زوار معرض #الفهد_روح_القيادة بالكويت أن السعودية هي السند والأخ الأكبر لكل دول الخليج مؤكدين أنه جيل بعد جيل وسيبقى حب السعودية والكويت حكاية تُغَنّى بأبهى الألحان وتروى بفعل الكبار ومبسم الصغار، كما يقدم لزوار المعرض أكثر من 1500 هدية توزع يومياً على الضيوف.

يذكر أن معرض #الفهد_روح_القيادة مدد فترة إقامته والتي كانت تنتهي يوم 23 فبراير إلى السادس والعشرين من فبراير لمشاركة الكويت وشعبها احتفالات العيد الوطني والتحرير حيث يتواصل استقبال الزوار خلال الفترة 24 - 26 فبراير، من 9 صباحاً - 2 مساءً.