، بعد 66 عاماً.. هل تأتي قمة هانوي بين "ترامب" و"كيم" بـ"الخبر التاريخي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "احتمال موجود" وفق التوقعات الكورية الجنوبية.. في انتظار نهاية الأسبوع

من المتوقع أن تأتي القمة التي يعقدها الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي هذا الأسبوع، بأنباء تاريخية؛ وفق ما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي قوله، اليوم الاثنين: إن واشنطن وبيونغ يانغ قد تتفقان على إعلان انتهاء الحرب الكورية التي دارت فيما بين عامي 1950 و1953.

وأوردت "يونهاب" أن المتحدث باسم مكتب الرئاسة كيم إيوي كيوم، قال في مؤتمر صحفي عندما سئل عما إذا كان جدول أعمال القمة يتضمن إعلان انتهاء هذه الحرب: "الاحتمال موجود"؛ وفق ما نقلته "رويترز".

وسيلتقي ترامب وكيم في هانوي، الأربعاء والخميس، بعد 8 أشهر من قمتهما التاريخية في سنغافورة التي كانت أول اجتماع يعقد بين رئيس أمريكي خلال وجوده في منصبه وزعيم كوري شمالي، والتي تعهدا خلالها بالعمل نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بشكل كامل.

وكان ترامب قد قال لحكام الولايات في البيت الأبيض، الأحد: إنه "سعيد" ما دامت كوريا الشمالية مستمرة في وقف اختبار الأسلحة.

وقال الرئيس الأمريكي: إنه يعتقد أنه متفق في الرأي مع كيم، وأنهما أقاما"علاقة جيدة جداً جداً".

وتضغط إدارة ترامب على كوريا الشمالية كي تتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية الذي يشكل بالإضافة إلى قدرات بيونغ يانغ الصاروخية، تهديداً للولايات المتحدة، قبل إمكان توقع حصولها على أي تنازلات.

لكن في الأيام الأخيرة أشار ترامب إلى تخفيف محتمل في هذا الموقف بقوله إنه يود أن يكون بوسعه إنهاء العقوبات، إذا تم إحراز تقدم حقيقي بشأن نزع السلاح النووي.