، مفاجأة في اختطاف طائرة بنجلاديش.. المسدس كان لعبة ،

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نجحت الشرطة في بنجلاديش في قتل رجل حاول اختطاف الطائرة المتجهة من دكا إلى دبي، واكتشفت أنه يحمل مسدس أطفال، ولم تكن بحوزته أي متفجرات، فيما لم يخلف الحادث أي خسائر بشرية ومادية.
ووفقاً لـ"رويترز"؛ فإن الطائرة تابعة لخطوط بيمان بنجلادش الجوية، وكانت، الأحد، في رحلة من العاصمة داكا إلى دبي، قبل أن تنفذ هبوطاً اضطرارياً في مطار شاه أمانات الدولي في مدينة شيتاغونغ.
وذكر "قاسم ديوان" المفوض بالشرطة في مدينة شيتاغونغ بجنوب شرق بنغلادش، أن "المسدس الذي كان مع المشتبه به مسدس أطفال، ولم تكن هناك متفجرات حول جسمه".
وأضاف: "لم يكن متزناً من الناحية العقلية على ما يبدو، سمعنا أنه كانت له مشكلة شخصية مع زوجته، وطلب التحدث مع رئيسة الوزراء؛ لكننا ما زلنا نُجري تحقيقاً. لا نريد أن نتوصل إلى أي استنتاج الآن".
وتم بسلام إجلاء كل الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، وعددهم 142 راكباً.
مفاجأة في اختطاف طائرة بنجلاديش.. المسدس كان لعبةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-25
نجحت الشرطة في بنجلاديش في قتل رجل حاول اختطاف الطائرة المتجهة من دكا إلى دبي، واكتشفت أنه يحمل مسدس أطفال، ولم تكن بحوزته أي متفجرات، فيما لم يخلف الحادث أي خسائر بشرية ومادية.
ووفقاً لـ"رويترز"؛ فإن الطائرة تابعة لخطوط بيمان بنجلادش الجوية، وكانت، الأحد، في رحلة من العاصمة داكا إلى دبي، قبل أن تنفذ هبوطاً اضطرارياً في مطار شاه أمانات الدولي في مدينة شيتاغونغ.
وذكر "قاسم ديوان" المفوض بالشرطة في مدينة شيتاغونغ بجنوب شرق بنغلادش، أن "المسدس الذي كان مع المشتبه به مسدس أطفال، ولم تكن هناك متفجرات حول جسمه".
وأضاف: "لم يكن متزناً من الناحية العقلية على ما يبدو، سمعنا أنه كانت له مشكلة شخصية مع زوجته، وطلب التحدث مع رئيسة الوزراء؛ لكننا ما زلنا نُجري تحقيقاً. لا نريد أن نتوصل إلى أي استنتاج الآن".
وتم بسلام إجلاء كل الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، وعددهم 142 راكباً.
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
10:42 AM
غير متزن عقلياً وله مشكلات مع زوجته.. والتحقيقات جارية
نجحت الشرطة في بنجلاديش في قتل رجل حاول اختطاف الطائرة المتجهة من دكا إلى دبي، واكتشفت أنه يحمل مسدس أطفال، ولم تكن بحوزته أي متفجرات، فيما لم يخلف الحادث أي خسائر بشرية ومادية.
ووفقاً لـ"رويترز"؛ فإن الطائرة تابعة لخطوط بيمان بنجلادش الجوية، وكانت، الأحد، في رحلة من العاصمة داكا إلى دبي، قبل أن تنفذ هبوطاً اضطرارياً في مطار شاه أمانات الدولي في مدينة شيتاغونغ.
وذكر "قاسم ديوان" المفوض بالشرطة في مدينة شيتاغونغ بجنوب شرق بنغلادش، أن "المسدس الذي كان مع المشتبه به مسدس أطفال، ولم تكن هناك متفجرات حول جسمه".
وأضاف: "لم يكن متزناً من الناحية العقلية على ما يبدو، سمعنا أنه كانت له مشكلة شخصية مع زوجته، وطلب التحدث مع رئيسة الوزراء؛ لكننا ما زلنا نُجري تحقيقاً. لا نريد أن نتوصل إلى أي استنتاج الآن".
وتم بسلام إجلاء كل الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، وعددهم 142 راكباً.
، مفاجأة في اختطاف طائرة بنجلاديش.. المسدس كان لعبة ،
المصدر : الخليج 365
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