، خالد بن سلمان: دعم القيادة المستمر للمرابطين على الثغور أمر غير مستغرب ،

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رفع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وذلك تكريماً من القيادة الرشيدة لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.
وقال الأمير خالد بن سلمان: "إن الاهتمام الدائم والدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو نائبه، لأبناء الوطن الأوفياء من العسكريين المرابطين على ثغور المملكة أمر غير مستغرب"، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو نائبه -حفظهما الله-.
خالد بن سلمان: دعم القيادة المستمر للمرابطين على الثغور أمر غير مستغربوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-25
رفع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وذلك تكريماً من القيادة الرشيدة لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.
وقال الأمير خالد بن سلمان: "إن الاهتمام الدائم والدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو نائبه، لأبناء الوطن الأوفياء من العسكريين المرابطين على ثغور المملكة أمر غير مستغرب"، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو نائبه -حفظهما الله-.
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
10:26 AM
نائب وزير الدفاع رفع الشكر للملك بعد الأمر بصرف راتب شهر للعسكريين
رفع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وذلك تكريماً من القيادة الرشيدة لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.
وقال الأمير خالد بن سلمان: "إن الاهتمام الدائم والدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو نائبه، لأبناء الوطن الأوفياء من العسكريين المرابطين على ثغور المملكة أمر غير مستغرب"، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو نائبه -حفظهما الله-.
، خالد بن سلمان: دعم القيادة المستمر للمرابطين على الثغور أمر غير مستغرب ،
المصدر : الخليج 365
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