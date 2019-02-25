تغريدة وزير الثقافة تثير دهشة المواطنين.. وهذا سر علاقتها بقرار ولي العهد

نشر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” باللغة الصينية، أثارت دهشة المواطنين.

ولم يفهم الكثير من المتابعين التغريدة التي نشرها وزير الثقافة باللغة الصينية.

وسارع وزير الثقافة بعد نشر التغريدة بدقائق، بنشر ترجمة لها باللغة العربية.

وقال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان في تغريدته: “في خطوة ريادية ومهمة وجديدة يجدر الإشادة بها، تم الاتفاق في إطار زيارة سيدي ولي العهد، البدء في وضع خطة إدراج اللغة الصينية في مناهج الطلبة السعوديين”.

وأضاف: “سيتم تنفيذ ذلك، تعزيزا للتواصل الثقافي بين البلدين، ولما للصين من أهمية اقتصادية وشراكة استراتيجية مع المملكة”.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، قد أصدر قرارا عاجلا، وذلك بالتزامن مع زيارته إلى الصين، بالبدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية.