أراد تهريبهم إلى الرياض.. مواطن يقل 11 مخالفًا في مركبته وأثناء عبوره الطريق حدث ما لم يكن في...

حاول أحد المواطنين، تهريب 11 مخالفًا إلى الرياض، وأقلهم بمركبته، إلا أنه أثناء عبور طريق الحيانية، جنوب غربي محافظة حوطة بني تميم، حدث ما لم يكن في الحسبان.

وفي التفاصيل، أثناء عبور المواطن بمركبته الطريق وهو يحمل مخالفي ومخالفات نظام الإقامة فقد السيطرة على المركبة وسط الحيانية فانقلبت مركبته مرات عدة.

وأسفر حادث انقلاب السيارة عن وفاة خمسة أشخاص من مخالفي الأنظمة، -بينهم قائد المركبة-، فيما أُصيب سبعة آخرون بإصابات متفاوتة؛ حيث تم نقلهم جميعًا إلى قسم الطوارئ بمستشفى حوطة بني تميم.

يشار إلى أن أهالي المنطقة، يطالبون بتزويد مخفر الحيانية بعدد من رجال الأمنية والسيارات الأمنية لمنع عبور مهرّبي مخالفي الإقامة، إضافة إلى توفير مركز للهلال الأحمر بالمنطقة.