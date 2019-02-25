طلعت حافظ: حالتان يسمح فيهما بسحب المركبة المنتهية بالتمليك

كشف المتحدث باسم البنوك طلعت حافظ، عن حالتين يسمح فيهما لشركات السيارات بسحب المركبات المنتهية بالتمليك من أصحابها، مشيراً إلى أن الشركات لا تستطيع سحب المركبة في حال عدم التواصل مع العميل إلا طبقاً للإجراءات المنصوص عليها.

وأوضح حافظ، وفقاً لـ “عاجل”، أنه في حال تأخر سداد العميل لثلاثة أقساط متتالية أو خمسة أقساط متفرقة، فيمكن للشركة سحب المركبة منه، مبيناً أنه لا بد أولاً على الشركة أن تستنفد كل المحاولات الممكنة والمتاحة وفق ضوابط التحصيل للعملاء الأفراد لاسترداد حقوقها النظامية.

وأشار إلى أن البنوك تمنح العميل مدة لا بأس بها قبل البدء بأي خطوات أو إجراءات قانونية أو قضائية لاستعادة حقها، كما تقوم بمحاولات لإقناع العميل بالسداد والجدولة إذا اقتضى الأمر، قبل أن تتصرف وفقاً لما نص عليه عقد التمويل مع العميل والمتفق عليه مسبقاً.