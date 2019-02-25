المسند: اضطرابات جوية قادمة برياح وغبار

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ حالة اضطرابات جوية تشهدها المملكة اعتباراً من يوم غد فيما تشهد اليوم استقراراً عاماً. وقال عبر حسابه في “تويتر”: حالة الجو اليوم استقرار جوي عام، يسبق اضطرابات جوية (رياح + غبار).

غداً الثلاثاء يُتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية، التي قد تثير الغبار على أجزاءٍ من الشمال والغرب والوسط .. هذا والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – تكوناً للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: عسير، نجران، جازان، الباحة والطائف، في حين تبقى السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على غرب وشمال غرب المملكة، بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك، الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية.

كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على سواحل الخليج العربي ومرتفعات جنوب غرب المملكة.

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