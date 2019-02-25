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صورة تجمع أبناء الملك عبدالعزيز بالملك فاروق في ينبع قبل 74 عاماً

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية صورة تجمع أبناء الملك عبدالعزيز وأفراداً من أسرة آل سعود، مع الملك فاروق ملك مصر السابق، في جبل رضوى بمدينة ينبع عام 1945 م و(1363 هـ)، وذلك بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر.

وظهر في الصورة 3 من ملوك المملكة وهم الملك فيصل والملك فهد والملك عبدالله، وعدد من الأمراء مثل الأمير سلطان والأمير نايف والأمير طلال والأمير مشعل والأمير منصور وغيرهم.

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