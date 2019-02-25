صورة تجمع أبناء الملك عبدالعزيز بالملك فاروق في ينبع قبل 74 عاماً

نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية صورة تجمع أبناء الملك عبدالعزيز وأفراداً من أسرة آل سعود، مع الملك فاروق ملك مصر السابق، في جبل رضوى بمدينة ينبع عام 1945 م و(1363 هـ)، وذلك بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر.

وظهر في الصورة 3 من ملوك المملكة وهم الملك فيصل والملك فهد والملك عبدالله، وعدد من الأمراء مثل الأمير سلطان والأمير نايف والأمير طلال والأمير مشعل والأمير منصور وغيرهم.