روت مواطنة سعودية متزوجة من أجنبي جانباً من معاناة أولادها مع بعض الأنظمة، لافتة إلى أنها اكتشفت أن ابنتها مسجل اسمها ضمن قائمة الخدم في “أبشر”، دون أن تعلم لماذا لا توجد خانة خاصة بأبناء المواطنة.
وقالت المواطنة في حديثها لبرنامج “داود الشريان” على قناة “SBC”، إن لديها ابنان توأم يدرسان في جامعتين حكوميتين مختلفتين، وأحدهما يتقاضى مكافأة من جامعته لأنه ابن مواطنة، والآخر لا يتقاضى للسبب ذاته.
وأضافت أن ثلاثة من أولادها درسوا في الجامعة وحصلوا على مكافآت، لكن العام الماضي أوقفت المكافأة عن أبناء المواطنة ولا تدري ما السبب، أهي اجتهادات فردية، أم توجد قرارات من الدولة لإيقافها.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنة: ابنتي اسمها مسجل مع الخدم بـ أبشر.. ولا ندري لماذا أوقفت مكافآت أبناء المواطنة- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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