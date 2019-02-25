روت خلفة الشمري إحدى جيران المعنفة نورة الرشيدي، والتي صدار حكم بسجنها أربعة أشهر، بسبب فرارها من منزل عائلتها، وقائع مؤلمة من قصتها. وقالت الشمري خلال مكالمة هاتفية في برنامج ”اتجاهات”: هذه الفتاة أقدم معنفة بالمملكة، منذ كانت طفلة، وهناك تهاون مع هذه القضية وانا شاهد عيان على تعذيب الطفلة”.

وأضافت: وهي صغيرة وعمرها 4 سنوات قالوا الأطفال الصغار أن هناك بنت في الشارع بها دم، ورفضت وقتها الأم أن تضمها وقالت ابعدوها عني، فأخذت الطفلة ووجدت ملابسها ممتلئة بالدم.

وتابعت: عانت الطفلة من التعنيف والضرب بالسلاسل، والطعن بأسلحة حادة من والدتها، من سن الرابعة وحتى سن العشرين!

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كانت هذه تفاصيل خبر طُعنت وضربت بالسلاسل ووالدتها أرادت قتلها.. بالفيديو: قصة أقدم معنفة بالمملكة وكيف حولها القضاء... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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