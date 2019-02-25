السعودي لا يُلَقن ( متداول واتساب)

*السعودي لا يُلَقن*



نعم المواطن والشعب السعودي* *لا يُلقن هو وطني بطبعه وسجيته ، ولاءه لوطنه ولقيادته ليس لها مثيل ولا تقدر بثمن*✋

*ما حدث بالأمس بعد الأوامر الملكية* وكيف ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالفرح والسعادة بكل الفئات والشرائح من أبناء هذا الوطن لإخوانهم العسكرين تقديرا وحبا لهم على جهودهم في ميدان البطولات والشرف .

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