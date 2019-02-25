“المياه” تعلن تقليص حجم عبوات مياه زمزم إلى 5 لترات.. وتوضح السبب

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن تقليص حجم عبوات مياه زمزم المنتجة بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، لتكون بسعة 5 لترات، بدلاً عن 10 لترات كما كان في السابق.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة جاءت لضمان ملاءمة العبوات لعملية النقل والشحن الجوي، ولمواكبة الطلب المتزايد على عبوات مياه زمزم على مدار العام، وخاصة في مواسم الحج والعمرة، والتي ينتظر أن تشهد زيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين خلال السنوات المقبلة، وذلك لضمان استدامة توفر الخدمة للجميع.

وأوضحت أنه يمكن للراغبين في مياه زمزم الحصول عليها من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جميع صالاته، وكذلك مطار الامير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، مجهزة للشحن الجوي من الصالات دون أي عناء.

ودعت شركة المياه، وإدارة مشروع سقيا زمزم المعتمرين والزوار لعدم التعامل مع الباعة الجائلين، والحرص على الحصول على عبوات مياه زمزم سعة 5 لترات من موقع المشروع بمكة المكرمة..، ومطارات المدينة المنورة، وجدة.

