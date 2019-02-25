هواوي تكشف النقاب عن ميت 10 .. قابل للطي وسعره صادم

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كشفت شركة هواوي، أمس الأحد، النقاب عن هاتفها المحمول الجديد “ميت 10″، الذي يتحول إلى ما يشبه جهازًا لوحيًّا مصغرًا بسبب قابليته للطي، وذلك بسعر يفوق معدل أسعار هواتف آيفون وسامسونج.
وجاء كشف هواوي الجديد، خلال عرض نظمته الشركة الصينية، خلال كونجرس الهواتف الذكية في مدينة برشلونة الإسبانية.
وقالت الشركة: إن الهاتف الذكي الجديد يجمع بين مزايا الجهاز اللوحي (التابلت) وسهولة استخدام الهاتف الذكي صغير الحجم، وفق “رويترز”.
وأظهرت لقطات فيديو أن الهاتف الجديد يبدو للوهلة الأولى هاتفًا عاديًّا، قبل أن يقلب شخص خلفية الهاتف إلى شاشة جديدة تنضم إلى الشاشة الأولى، لتصبحا شاشة واحدة في حجم قريب من الحواسيب اللوحية الصغيرة.
وعندما تقوم بفتح طيتي الجهاز، الذي سيتوفر في الأسواق منتصف 2019، تكبر شاشة العرض إلى 8 بوصات مع وجود مقبض صغير في الخلف للمساعدة في حمل الجهاز بيد واحدة.
وسيكون الهاتف متوفرًا بثمن يبدأ من 2600 دولار أميركي، متجاوزًا معدل أسعار هواتف آيفون وسامسونج..، التي عرضت الخميس هاتفها القابل للطي، لقاء 1980 دولارًا.
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