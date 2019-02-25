وظائف إدارية شاغرة في الشركة الخليجية للتأمين

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أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والخبر.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير العلاقات (الخبر): الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.
. أخصائي مكافحة غسل الأموال والتفتيش (جدة): حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
. محاسب (جدة): حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 31 مارس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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