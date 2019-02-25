وظائف شاغرة لدى شركة السيف القابضة في 3 مدن

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أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وحائل، ونجران.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. فني – كهربائي (حائل).
. موظف جامع بيانات التخطيط والدخول (نجران).
. محاسب أول (الرياض).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 فبراير 2019م.
وأفادت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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