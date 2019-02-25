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نائب وزير الدفاع يستقبل منسوبي الوزارة من المدنيين والعسكريين

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أكد اعتزازه بالعمل مع خادم الحرمين وولي عهده

استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، أمس الأحد، منسوبي الوزارة من مدنيين وعسكريين.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية الكريمة بصدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لوزير الدفاع.

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وأكد نائب وزير الدفاع، اعتزازه بهذه الثقة الكريمة وعدها تكليفًا وتشريفًا ومسؤولية، سائلًا الله أن يعينه عليها، وأنه سيضع نصب عينيه الإسهام الجاد في خدمة دينه ومليكه ووطنه بما يوازي هذه الثقة الكريمة.

كما أعرب عن شكره وامتنانه لنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واعتزازه بالعمل معه واستفادته من توجيهاته الكريمة، مما كان لها الأثر بما حصل عليه من خبرات بعمله وما اكتسبه من مهارات كانت هي العون له بعد الله فيما كلف به من مهام وستكون بإذن الله منارًا ومرشدًا لسموه بعمله في وزارة الدفاع.

وأكد نائب وزير الدفاع، أن توليه بعض الملفات التي كلفه بها نائب خادم الحرمين الشريفين، ستسهم إن شاء الله في تحقيق رغبة ولاة الأمر في تطوير وزارة الدفاع، مسترشدًا بالتوجيهات الكريمة لسمو نائب خادم الحرمين الشريفين والعمل فيما تحقق على يده الكريمة في برنامج تطوير وزارة الدفاع، كما أنه سيعمل وفقًا لرؤية المملكة 2030.
 

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