توقيع اتفاقية إنشاء وتشغيل محطة «فحص السيارات» بجدة

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، توقيع اتفاقية تصميم وإنشاء وتشغيل محطة الفحص الدوري للسيارات في موقعها الجديد بجدة؛ لتحل بدلًا من المحطة القديمة الواقعة في حي النزهة، وذلك بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

وتتضمن المحطة الواقعة على مساحة 15 ألف متر مربع - بحسب الاتفاقية - 5 مسارات ضمن نطاق مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات «صناعية عسفان» الواقعة شمال جدة، وستكون جاهزة لتقديم الخدمة خلال 18 شهرًا.

وتأتي الاتفاقية استكمالًا للمشروع الذي وجه أمير منطقة مكة المكرمة بتنفيذه في عسفان؛ ليكون بديلًا لـ«الصناعية» الواقعة في حي النزهة، التي جرى إغلاقها قبل نحو عامين، بالتزامن مع قرب افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، تماشيًّا مع خطط تطوير الواجهة الجنوبية للمطار.

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وتشمل صناعية عسفان الواقعة على مساحة 5 ملايين متر مربع، 2400 ورشة متعددة التخصصات، بين ورش للسيارات وأخرى للديكور، ومراكز بيع قطع غيار مستودعات، وغيرها من الأنشطة المهنية ومراكز الخدمات، إضافة إلى مواقف السيارات التي خصص لها 50% من مساحة المشروع.

وسيتم ربط جميع الخدمات في المدينة الصناعية بنظام إلكتروني يشمل شاشات تحكم، ونظام مراقبة وأمن وسلامة؛ بهدف تطوير الخدمات.

وكانت الفرق المختصة بأمانة محافظة جدة، ضبطت الثلاثاء الماضي، معملًا مخالفًا، يقوم بإعادة تصنيع جنوط السيارات، داخل أحد المنازل ببلدية الشرفية، فقامت بإغلاق المنزل والمحل.

ونشر الحساب الرسمي لأمانة جدة، عبر «تويتر» تغريدة، جاء فيها: «أمانة جدة ممثلة في بلدية الشرفية (..) تضبط منزلًا شعبيًّا بداخله معمل، يمارس نشاط إعادة تصنيع جنوط السيارات، وتم إغلاق المنزل والمحل».