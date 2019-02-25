الأمير محمد بن سلطان يدشن حملة للتبرع بالدم لصالح الأطفال محاربي السرطان

نفذ فريق أصدقاء العطاء، صباح أمس الأحد، بالتعاون مع «بنك الدم» في مدينة الملك فهد الطبية، حملة للتبرع بالدم تحت شعار «بدمك تمنح حياة» لصالح الأطفال محاربي السرطان، على شرف الأمير محمد بن ‏بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

وبدأت الحملة من الساعة الثامنة صباحًا إلى السابعة مساء، ومن المقرر أن تستمر لمدة خمسة أيام متواصلة، وتنتهي يوم الخميس ‏المقبل 28 من فبراير الجاري.

وبدأ حفل افتتاح الحملة بكلمة من الأمير محمد بن سلطان آل سعود، تلتها كلمة لفريق «أصدقاء العطاء» التطوعي، وأخيرًا كلمة ختامية للمدينة، ثم قام الأمير محمد بن سلطان بتدشين الحملة، ثم بادر بالتبرع ليسجل اسمه من أوائل المتبرعين .

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وشارك عشرة من ‏المساهمين في نجاح الحملة؛ حيث تولت مؤسسة «فاندوم» تنسيق الديكور، وفي تجهيز مقر الحملة مؤسسة «سبوزا»، وقدم «veto cafe» القهوة والحلويات ‏المجانية للمتبرعين وكذلك عربة «اللذائذ المتنقلة»، لتقديم الوجبات المجانية، وأيضًا «one more » لتقديم البرجر والوجبات، وشارك محل عصائر «كويز» بتقديم العصائر الطازجة، ومن المشاركين أيضًا مركز «أقدامي» و«شركاء النجاح» و«دمائنا صدقة» ومجموعة «‏Photographers».

ولاقت الحملة إقبالًا وتجاوبًا من الزوار والمراجعين والمتبرعين من خارج أسوار المدينة.

وأعربت مدينة الملك فهد الطبية عن شكرها لكل من شارك في هذا العمل الإنساني، وشكرت كل متطوعة ومتطوع شارك وساعد ‏في إنجاح اليوم بحماس ودافعية للعطاء.