السعودية اليوم / جامعة نجران تنفذ دورة تدريبية لمنسوبي شرطة المنطقة



نجران 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورة تدريبية بعنوان "دورة التخطيط الاستراتيجي" وذلك بمركز تدريب شرطة منطقة نجران.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور صالح الحارثي، أن هذه الدورة تأتي ضمن الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة ، وانطلاقاً من التعاون المستمر بين الجامعة ومؤسسات القطاع الأمني.

وتهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين في تطوير التخطيط الاستراتيجي وإدارته ، إضافةً إلى تحليل الظروف البيئية الداخلية والخارجية ، وإكساب متخذي القرارات الإستراتيجية القدرة الذاتية لمقاومة الضغوط وتحقيق الفعالية الإدارية الكلية.

وتضمن البرنامج التدريبي عددا من المحاور منها إعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية بكفاءة، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه المنشأة، وتحديد الأهداف الرئيسية وتصميم الخطط الإستراتيجية، و أساليب ومراحل التخطيط الاستراتيجي، و عناصر نجاح الخطة الإستراتيجية ومعوقات التخطيط الاستراتيجي، وتحليل البيئة الخارجية والداخلية (Swot) ، وتطبيقات في التخطيط الاستراتيجي.

// انتهى //

10:19ت م

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نجران 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورة تدريبية بعنوان "دورة التخطيط الاستراتيجي" وذلك بمركز تدريب شرطة منطقة نجران.وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور صالح الحارثي، أن هذه الدورة تأتي ضمن الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة ، وانطلاقاً من التعاون المستمر بين الجامعة ومؤسسات القطاع الأمني.وتهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين في تطوير التخطيط الاستراتيجي وإدارته ، إضافةً إلى تحليل الظروف البيئية الداخلية والخارجية ، وإكساب متخذي القرارات الإستراتيجية القدرة الذاتية لمقاومة الضغوط وتحقيق الفعالية الإدارية الكلية.وتضمن البرنامج التدريبي عددا من المحاور منها إعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية بكفاءة، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه المنشأة، وتحديد الأهداف الرئيسية وتصميم الخطط الإستراتيجية، و أساليب ومراحل التخطيط الاستراتيجي، و عناصر نجاح الخطة الإستراتيجية ومعوقات التخطيط الاستراتيجي، وتحليل البيئة الخارجية والداخلية (Swot) ، وتطبيقات في التخطيط الاستراتيجي.// انتهى //10:19ت م0020

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