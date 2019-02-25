السعودية اليوم / "إدارة الموارد البشرية" برنامج تدريبي بغرفة المدينة المنورة



المدينة المنورة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

ينظم مركز التدريب والتطوير الإداري بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الأحد المقبل, البرنامج التدريبي "إدارة الموارد البشرية".

ويتناول البرنامج على مدى أربعة أيام مفهوم التخطيط الاستراتيجي, والإدارة المتكاملة للموارد البشرية, كما يعرّف المتدربين على الأنشطة الأساسية وآلية عمل أخصائي الموارد البشرية.

// انتهى //

09:52ت م

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المدينة المنورة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسينظم مركز التدريب والتطوير الإداري بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الأحد المقبل, البرنامج التدريبي "إدارة الموارد البشرية".ويتناول البرنامج على مدى أربعة أيام مفهوم التخطيط الاستراتيجي, والإدارة المتكاملة للموارد البشرية, كما يعرّف المتدربين على الأنشطة الأساسية وآلية عمل أخصائي الموارد البشرية.// انتهى //09:52ت م0015

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