شكرا لقرائتكم بالفيديو.. وسائل رفع المستوى المعيشي للمتقاعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح أسامة الحناكي، مدير برنامج تصميم السياسات في مؤسسة الملك خالد الخيرية، الوسائل التي يجب القيام بها لرفع المستوى المعيشي له للمتقاعد؛ لراتبه الأقل من خط الفقر.

وقال أسامة، في مداخلة له في برنامج ”معالي متابعات الخليج 365” الذي يذاع على قناة mbc، إن أفضل وسيلتين هما: ربط معاش التقاعد بالتضخم، وبالتالي عندما يكبر الشخص في السن وتتكالب عليه صعوبات الحياة أو تكاليف المعيشة فإن الدعم الذي يتلقاه من المعاش التقاعدي يتماشى مع هذا الارتفاع.

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وأضاف الحناكي، أن الشيء الثاني، أنه يجب أن يأتي نظام الضمان الاجتماعي ويقدم الفارق في المبلغ الذي يوفر الحياة الكريمة للمتقاعدين.



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