شكرا لقرائتكم مرمى نفايات وسط بلجرشي بدون رقابة ويهدد مستقبل المحافظة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عبدالعزيز محمد الغامدي - الباحة

يثير وجود مكب نفايات وسط قرى محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة علامات التعجب، خاصةً وأنه يقع بالقرب من مخطط الشرمة والمنطقة الصناعية وشرق نادي الحجاز بأمتار قليلة لا تتجاوز 500 متر فقط.

ورصدت “متابعات الخليج 365” في الموقع وجود جميع أنواع النفايات، من أنقاض بناء، وبقايا أشجار، وإطارات مركبات، وزيوت، وحتى الحيوانات النافقة، والملفت في هذا الموقع عدم وجود لوحة إرشادية تمنع إلقاء هذه النفايات ذات الآثار السيئة والمدمرة للطبيعة والإنسان.

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وتخوف مواطنون من أن يكون من بين تلك النفايات غير المراقبة ما هو مضر بالبيئة أو الصحة أو ما يؤثر مستقبلًا على المياه الجوفية والآبار، علمًا بأن المكب المعتمد للنفايات يبعد عن المحافظة ما يقارب 25 كم.



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