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شكرا لقرائتكم العثور على متوفى داخل مقر سكن للعمال بـ شرائع مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
عثرت شرطة العاصمة المقدسة، على جثة مقيم داخل دورة مياه تابعة لسكن إحدى الشركات في مركز الزيمة.
وتلقى مركز شرطة الشرائع بمكة المكرمة، بلاغًا من مقيم يعمل في إحدى الشركات في قرية لزيمة، يفيد بعثوره على زميله وهو باكستاني الجنسية، متوفى داخل دورات المياه التابعة للسكن التابع لهم.
وعلى الفور باشرت الجهات المعنية، البلاغ إذ تبيَّن أن الشخص متوفى، وتم إعداد محضر بالواقعة، وإحالة القضية لمركز شرطة الشرائع بحكم الاختصاص.
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