شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة مكة» تؤكد متابعتها لبلاغات «كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

طمأنت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أهالي وقاطني وزوار البلد الحرام، حرصها الشديد بمتابعة الوباء كرونا.

وذكر المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد العتيبي أن وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ووكالة الصحة العامة تعمل على مدار الساعة بمتابعة الوضع الصحي والوبائي بمكة المكرمة ورصد البلاغات للحالات المشتبه إصابتها بمرض كورونا أولاً بأول وفحصها للتأكد من سلبيتها من المرض، مع التأكيد على مدار العام بالالتزام باجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية الخاصة والحكومية للتعامل مع الاصابات بالأمراض التنفسية وفقاً لدليل الاجراءات المعتمد من مقام الوزارة.

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وأرضح أنه تم التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى كالأمانة و وزارة الزاراعة، بعمل جولاتها الدورية على مواقع تربية المواشي وأخذ المسحات الاحترازية اللازمة والتعامل وفقا لما يردها من نتائج وملاحظات.

وأضاف: «تم من خلال أعمال المراقبة الوبائية رصد حالة لمقيم يعمل في تربية المواشي تأكد إصابته بمرض كورونا وتم عزله وتقديم الخدمة الطبية له، ووضعه الصحي مستقر حالياً وتم الاطمئنان على جميع مخالطيه ووضعهم الصحي جيد بحمدالله ولم تثبت لدينا أي اصابات أخرى بحمدالله».

وأشار إلى أن صحة مكة بالتنسيق مع مقام الوزارة تتابع المستجدات أولاً بأول مع استمرارية الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى والتركيز أيضا على الجانب التوعوي لمراجعي المنشآت الصحية وأفراد المجتمع المكي من خلال برامج التوعية الصحية المختلفة.