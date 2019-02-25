محدث “الأن” قرار العفو الصادر من خادم الحرمين الشريفين بحق مصريين مسجونين بالسعودية ومتي...

أن العلاقات المصرية السعودية علاقات راسخة ومتينة، مبنية علي الحب والمودة بين الطرفين منذ سنين طويلة وهي ممتدة حتي الأن، وتظهر هذه المحبة بين البلدين في القرارات التي تصدر من كلا الطرفين في صالح الشعب، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين قرار بالعفو عن عدد من المصريين، الموقوفين والمسجونين في قضايا معينة أو موقوفين لمخالفة شروط الإقامة بالسعودية.

جاء قرار خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان” إكراماً لزيارته لمصر، وتقديراً لشعب مصر العزيز إلي قلبه وقد أصدر المرسوم الملكي، وعهد إلي المسئولين بالسفارة لإتخاذ الإجراءات اللازمة، لإنهاء عملية الإفراج عن المسجونين والموقوفين بالسعودية من المصريين، وسيت الإفراج عنهم في أسرع وقت وعودتهم إلي بلدهم.

نص البيان الرسمي لقرار العفو

“إنه تقديراً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أل سعود للشعب المصري الشقيق، وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها لبلده الثاني جمهورية مصر العربية، فقد أصدر أمره الكريم بالعفو والإفراج عن عدد من المصريين الموقوفين والمسجونين بالمملكة العربية السعودية في عدد من القضايا المتنوعة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها، والمخالفين لقواعد الإقامة الغير قادرين علي سداد الغرامات المقررة، بما يمكنهم من العودة إلي مصر، وأن تتولي السفارة المصرية متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلي بلدهم”

وقد لاقي هذا القرار صدي واسع علي مستوي البلدين، وقد ثمن السيد /عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية هذه المبادرة، وأكد علي عمق العلاقات المصرية السعودية، وأن خادم الحرمين يولي إهتمام بمصر حكومة وشعباً.