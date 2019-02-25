شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: المملكة مستمرة في تطوير ورفع جاهزية قواتها المسلحة القتالية والان مع التفاصيل

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس الأحد، أن المملكة مستمرة في تطوير ورفع جاهزية قواتها المسلحة القتالية.

وقام الأمير خالد أمس بزيارة إلى الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي على الحدود مع اليمن، بعد نحو 24 ساعة من تعيينه في منصبه الجديد بأمر ملكي.

وقال خلال زيارته "سُررت هذا اليوم بالالتقاء بزملائي قيادات وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين"، مؤكداً أن "حدودنا آمنة بوجود رجال أشاوس يذودون عن وطنهم"، وأضاف "سنعمل سوياً في ظل توجيهات وزير الدفاع للاستمرار في تطوير قواتنا المسلحة والرفع من جاهزيتها القتالية".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أصدر أمراً ملكياً أول أمس السبت، عيَّن بموجبه الطيار المقاتل الأمير خالد بن سلمان، نائباً لوزير الدفاع.