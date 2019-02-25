كوريا تستبق قمة ترمب بإرسال طائرة محملة بمسؤولين أمنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ هانوي

وصلت طائرة نقل تابعة للخطوط الجوية الكورية الشمالية «اير كوريو» وعلى متنها مسؤولو أمن كوريون شماليون ومركبات، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي أمس، حيث ستستضيف المدينة القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وطبقا لموقع «زينج» الإخباري الفيتنامي ووسائل إعلام محلية أخرى، وصلت طائرة نقل كورية شمالية إلى مطار «نوي باي» الدولي في هانوي صباح أمس، وشوهد رجال يرتدون سترات سوداء اللون، ويعتقد أنهم حراس الزعيم الكوري الشمالي، في مهبط الطائرات بالمطار بعد نزولهم من الطائرة، غادرت سيارتان رياضيتان متعددتا الأغراض بدون لوحات مبنى كبار الشخصيات في المطار بقيادة سيارات الشرطة الفيتنامية. ويبدو أن هاتين السيارتين تتبعان الفريق الأمني للزعيم الكوري الشمالي، وسارت خلفهما حافلات وشاحنتان، على متنها مسؤولون كوريون شماليون، إلى فندق «ميليا» حيث من المرجح أن يقيم كيم.