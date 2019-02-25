العدوان الإيراني.. عنوان لقاء بوتين ونتنياهو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تل أبيب

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اجتماعه المقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء المقبل في موسكو سيركز على التنسيق العسكري و»العدوان الإيراني».

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس «سألتقي في موسكو الأربعاء بالرئيس بوتين. أجرينا مكالمة هاتفية تمهيدا لهذا اللقاء وبطبيعة الحال الملف الإيراني سيحتل صدارة المباحثات التي نجريها، وقد اتفقنا على ذلك».

وأضاف «سأبحث معه التطورات الإقليمية والعدوان الإيراني، سنبحث أيضا توطيد آلية التنسيق العسكري التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار والحيلولة دون وقوع احتكاكات في المنطقة لا حاجة لها».