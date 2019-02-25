40 ألف مهاجر عادوا من ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكدت المنظمة الدولية للهجرة إعادة أكثر من 40 ألف مهاجر إلى بلادهم طوعا منذ عام 2015، وأشارت في تقرير لها إلى أن 160 مهاجرا نيجيريا بينهم 37 طفلا و70 امرأة تمت إعادتهم بطائرة تابعة للمنظمة من سبها ليصل عدد النيجيريين الذين تمت إعادتهم خلال العام الحالي إلى 343 مهاجرا، وذلك بعد إجراء الفحوص الطبية لهم.
وأضافت أنه في ظل وجود ما يصل إلى 90% من المهاجرين غير القانونيين في ليبيا دون وثائق سفر فإن المهاجرين تلقوا دعما قنصليا لتسهيل سفر آمن ومنظم لهم، وأوضحت أن عمليات الإعادة الطوعية للمهاجرين من ليبيا تم تمويلها من قبل الصندوق الائتماني لحالات الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي.
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