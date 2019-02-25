فيصل بن فهد يدشن دوري مدارس حائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن نائب أمير منطقة حائل، فيصل بن فهد في الملاعب المجمعة للتعليم أمس، دوري مدارس حائل لكرة القدم تحت شعار «جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل». ويقام الدوري بإشراف الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية وبتنفيذ من شركة صلة، ومشاركة 3587 لاعبا و319 فريقا.

ووقع الأمير فيصل بن فهد عقب نزوله لأرضية الملعب، على كرة البطولة وتدشين انطلاقتها رسميا، فيما تخلل الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة عدد من العروض والفقرات.

من جهته، قال مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني إن هذه البطولة دليل على اهتمام الدولة بالطلاب وتنمية مواهبهم وقدراتهم الجسمية والعقلية والإسهام العملي في تطبيق أهداف رؤية المملكة 2030.