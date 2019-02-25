الهلال يلاحق الاتحاد السكندري في معقله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

يدافع الهلال عن النتيجة الإيجابية التي حققها على أرضه، عندما يحل ضيفا على الاتحاد السكندري اليوم بملعب برج العرب في إياب دور الثمانية لكأس زايد للأندية العربية.

وكان الهلال حسم جولة الذهاب بملعب جامعة الملك سعود في الرياض بثلاثية نظيفة سجلها إدواردو وبافيتيمبي جوميز (هدفين).

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ووصلت بعثة الهلال إلى الإسكندرية دون اللاعبين علي آل بليهي، وأندريه كاريلو، بعد أن استبعدهما المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم زوران ماميتش بسبب تعرض الأول إلى الإرهاق، وتعرض كاريلو لإنفلونزا.

ورغم تحقيق نتيجة مريحة في الذهاب، إلا أن ماميتش طالب اللاعبين في الاجتماع الذي سبق المغادرة بنسيان هذه النتيجة والعمل على تحقيق الفوز.كما يعي ماميتش صعوبة المواجهة التي سيخوضها المضيف بطريقة هجومية مبكرا بحثا عن تدارك الوضع.

وكان المدير الفني للاتحاد السكندري حلمي طولان، أكد أن سعي فريقه لرد اعتباره، وقال إنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم.

يذكر أن الهلال يتصدر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ 13 برصيد 24 نقطة.