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لص يترك بطاقة الهوية أثناء سرقة متجر في ألمانيا

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت الشرطة الألمانية إنها ألقت القبض بسهولة على رجل حاول سرقة مواد بقالة من أحد المتاجر الألمانية بعد أن ترك بطاقة هويته خلال فراره من موقع الحادث.

وسرق الرجل البالغ من العمر (29 عاما) الجمعة الماضي شرابا وبعض المخبوزات في حقيبة، بينما دفع ثمن سلع أخرى في متجر بمدينة إيرفورت بوسط ألمانيا.

وبعد أن واجهه أحد العاملين بالمتجر بالسرقة، حاول الرجل الفرار ولكنه تعثر وفقد السيطرة على مسروقاته، ومفتاح وبطاقة هويته الشخصية.


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