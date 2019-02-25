الرئيس التنفيذي لـ «STC» يزور الطفل المُعنَّف من زوج والدته

في لفتة إنسانية، زار الرئيس التنفيذي لشركة الـ «STC» المهندس فيصل السابر، صباح اليوم الأحد، الطفل المُعنَّف من زوج والدته، بصحبة نائبه منيف بن درويش في مستشفى الملك عبدالله التخصصي لطب الأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض.

وبدأت حالة الطفل في التحسن، بعد إجراء عمليه له بالشبكية في عينه اليسرى، وسيخضع لعملية جراحية أخرى بعد أسبوعين.

وفي تصريحات «عاجل»، قال علي السحاري، والد الطفل المُعنف الذي يعمل في «اس تي سي»، إن ابنه عبدالرحيم بدأ في التحسن نسبيًا، لافتًا إلى أنه أصبح يرى بعين واحدة.

وأضاف والد الطفل المُعنف، أنه كان لا يستطيع التركيز بسبب الاعتداء عليه من قبل زوج والدته؛ ولكن حالته تحسنت بعض الشيء بعد إجراء عملية له بالشبكية بعينه اليسرى، مُشيرًا إلى أنه سيُجري بعد أسبوعين عملية ثانية بالعين الأخرى.