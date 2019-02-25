شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يدعو للاتفاق على مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (شرم الشيخ)

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على «مقاربة شاملة» لمكافحة الإرهاب. وتساءل في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأولى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ أمس (الأحد): «ألم يحن الوقت للاتفاق على مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب؟»، مؤكدا أنه تحدٍ مشترك.

وأعرب عن أمله في «الوصول لرؤية وتصور مشترك لكيفية التعامل مع الأخطار والتحديات المتصاعدة التي باتت تهدد دولنا ومنطقتنا على اتساعها». وأضاف خلال كلمته في القمة التي تعقد تحت شعار «في استقرارنا نستثمر»، أن «التغلب على تلك التحديات بجهود فردية أصبح أمرا يصعب تحقيقه». وشدد السيسي، على «ضرورة مواجهة ما يفرضه الواقع من تحديات وعلى رأسها تفاقم ظاهرة الهجرة وتنامي خطر الإرهاب الذي بات مع الأسف أداة تستخدمها بعض الدول لإثارة الفوضى بين جيرانها سعيا منها لتبوؤ مكانة ليست لها على حساب أمن وسلامة المنطقة».