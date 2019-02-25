وزير الحرس: المكافأة دليل اهتمام القيادة بأبنائها

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إثر صدور الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، تقديراً لأبناء هذا الوطن المخلصين من مختلف القطاعات العسكرية، لما بذلوه من جهود وما قدموه من تضحيات فداءً للدين والوطن. ونوه الأمير عبدالله بن بندر بما تحظى به جميع القطاعات العسكرية من اهتمام بالغ وتطوير مستمر من خادم الحرمين الشريفين ونائبه، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لوطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه، وأن يكتب النصر والعزة والتمكين لأبطالنا البواسل.



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