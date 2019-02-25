شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 26 ألف حبة ترامادول وإمفيتامين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أحبط أفراد الجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة محاولات عدد من المسافرين تهريب 26 ألف قرص من «الترامادول» «والإمفيتامين» المحظورة.

وأوضح المدير العام للجمرك بندر الرحيلي، أن فرق الجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جده تمكنت من إحباط 4 محاولات لتهريب الحبوب المحظورة، مشيراً إلى إحباط محاولة تهريب (1000) حبة ترامادول عُثر عليها داخل مأكولات مُغلفة بقصدير ومخبأة ضمن أمتعة أحد المسافرين، فيما تم إحباط محاولة أخرى لتهريب 1989 حبة من حبوب الترامادول المحظورة كانت مُخبأة داخل طردين يحتويان على إرسالية عبارة عن «فلفل أحمر».

وأضاف تم إحباط محاولتين لتهريب كمية من حبوب «الإمفيتامين» حيث بلغ ما تم ضبطه في المحاولة الأولى (22.900) حبة مُخبأة داخل عُلب تحتوي على مأكولات، كما تم ضبط (665) حبة عُثر عليها داخل حقيبة يدوية مع أحد المسافرين القادمين.