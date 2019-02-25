شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يطلع على خطط «بلدي جدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، على الخطط المستقبلية للمجلس البلدي بجدة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، كذلك دوره في تمثيل أهالي جدة وإيصال أصواتهم للجهات الخدمية ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال استقباله أمس (الأحد) بمقر الإمارة في جدة، رئيس المجلس البلدي بمحافظة جدة عبدالله المحمدي، يرافقه عدد من أعضاء المجلس.

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واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن أعمال المجلس.

تسلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، إهداء عبارة عن إصدارات النادي الأدبي الثقافي بالطائف، من رئيسه عطا الله بن مسفر الجعيد، بحضور محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وعدد من المثقفين والمثقفات، في اللقاء الذي جمعهم بنائب أمير منطقة مكة المكرمة في منتزه الردف أثناء زيارته للمحافظة.

من جهته، أشار الجعيد إلى أن هذه الإصدارات تضم عدداً من الدواوين الشعرية، والكتب النقدية والإبداعية والمسرحية والتاريخية عن الطائف، وسوق الخليج 365.