شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم الخليجي» يبحث دور الجامعات في الاقتصاد الأخضر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دشن وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد بن سعود الفهيد، أمس (الأحد)، فعاليات مؤتمر التعليم الخليجي العاشر والمعرض المصاحب له تحت شعار «الاتجاهات الأكاديمية في التعليم العالي لبناء اقتصاد أخضر» الذي تستضيفه جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT بجدة، بحضور رئيس وزراء جمهورية مصر السابق المهندس إبراهيم محلب، ومدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ومجموعه من الدبلوماسيين والقناصل وصناع القرار والباحثين والمهتمين بقطاع التعليم.

وأشاد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله دحلان، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التعليم ودعمها المستمر في مجال التعليم بما يواكب رؤية المملكة وتطلعات القيادة، مشيراً إلى أن أكثر من 60 جامعة حول العالم تشارك وتعرض في معرض الجامعات، إضافة إلى استضافة 10 آلاف طالب وطالبة من مختلف مناطق ومدن المملكة في المؤتمر.

من جهته، أكد الفهيد على حاجتنا لتعليم يعين على المحافظة على القيم وعلى مواجهة التحديات المقبلة بكفاءة واقتدار، ويصل بنا للمساهمة في بناء دولنا ومحيطنا والعالم ويساعدنا على مواكبة التطور الذي يشهده العالم المتقدم في كافة المجالات، لافتاً إلى أن اختيار عنوان المؤتمر وتركيزه على الاتجاهات الأكاديمية في التعليم لبناء اقتصاد أخضر، يؤكد على الفكر النير للقائمين على المؤتمر ومدى حرصهم على تبني مبادرات عصرية ورائدة لخدمة بلادنا ومنطقتنا الخليجية.

وشدد الفهيد على أن هذه التظاهرة التعليمية بانتظار أفكار تطرح حول دور الجامعات في تبني برنامج ومشاريع فكرية تطبيقية نحو الاقتصاد الأخضر ونطمع أكثر وأكثر بأن تغرس هنا بذور مباركة لشراكات حقيقية مع القطاع الخاص في ترجمة تطبيقات الاقتصاد الأخضر لواقع حي ومعيش في دول خليجنا العربي.